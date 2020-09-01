Игорь Маковский: около миллиона обращений потребителей отработали специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года

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В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами компаний приняли 939 тыс. обращений потребителей, в том числе 819,6 тыс. обращений из них – дистанционно.

Напомним, с начала апреля в соответствии с приказом генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции все центры обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перешли на работу в режиме онлайн. 150,9 тыс. обращений касались услуги технологического присоединения (ТП), 69,8 тыс. обращений – оказания дополнительных услуг.

Выручка «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» от дополнительных услуг за 6 месяцев составила 1222, 7 млн рублей, что превышает план на 192, 4 млн. руб.

«Развитие и продвижение дополнительных услуг – один из наших приоритетов на ближайшую перспективу. В этом году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации пятилетней целевой Программы, предполагающей оптимизацию этих процессов, а также существенное увеличение количества предлагаемых сервисов. Для нас, как для социально ответственной компании, важно обеспечивать максимальную доступность наших услуг потребителям, оперативность реагирования на все их запросы, высокое качество их исполнения», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В Липецкэнерго за отчетный период принято более 34 тыс. обращений потребителей, из них порядка 30 тыс. – дистанционно. Более 4 тыс. обращений касались услуги технологического присоединения и более 2 тыс. – оказания дополнительных услуг.

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Фото предоставлено Липецкэнерго