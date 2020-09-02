Липецкие постовые с начала года раскрыли 140 преступлений и спасли человека от прыжка

Сотрудники ППС отметили профессиональный праздник Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В этот день, 2 сентября, профессиональный праздник отмечают сотрудники самого многочисленного подразделения полиции – патрульно-постовой службы. Именно постовые патрулируют улицы в любую погоду, время года и суток следя за безопасностью граждан и общественным порядком. Для этого требуются непростые навыки: терпение, выдержка, умение мгновенно реагировать на ситуацию, идти на риск, а главное – соблюдение закона.

По данным пресс-службы УМВД области, за 7 месяцев этого года сотрудники ППС по городу Липецку раскрыли более 140 преступлений: кражи, грабежи, незаконное хранение и ношение наркотиков и оружия.

Часто постовые патрулируют опасные криминогенные территории и места, где могут укрываться всякого рода антисоциальные личности. Только в этом году сотрудники липецкого ППС нашли 33 человека, 16 из которых находились в федеральном розыске, еще 16 – в местном и 1 – в международном. Помимо криминала в этом году сотрудники ППС городе пресекли более 1 800 административных нарушений и вывели из оборота около 950 грамм наркотиков.

Порой постовые приходят на помощь к гражданам даже в самых неординарных ситуациях. Например 23 апреля прапорщик полиции Владимир Титов и сержант полиции Александра Яковлева помогли мужчине, который потерял сознание на улице. А 14 мая прапорщик полиции Вячеслав Мишанин, старший сержант полиции Ольга Полянских и сержант полиции Дмитрий Федоров за секунду до трагедии спасли мужчину, который пытался спрыгнуть с моста в районе Каменного лога.

В честь праздника на базе батальона отметили заслуги ветеранов службы, а также вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки действующим сотрудникам постовой службы. После официальной части, состоялись показательные выступления взвода №2.