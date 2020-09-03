«Россети Центр Липецкэнерго» провело ремонт на одной из ключевых подстанций Лев-Толстовского района

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В ходе работ энергетики отремонтировали основное оборудование подстанции – силовой трансформатор мощностью 10 МВА. На эти цели было направлено более 1,5 миллионов рублей.

Подстанция «Лев-Толстой» обеспечивает надежное электроснабжение порядка 2 тысяч жителей районного центра - поселка Лев-Толстой и ряда социально значимых объектов и предприятий АПК. Среди них комбикормовый завод ПАО «Группа Черкизово» - одного из лидеров российского рынка по производству мясной и мясоперерабатывающей продукции, Лев-Толстовский молочный завод и Елецкая дистанция электроснабжения ОАО «РЖД».

«Проведенные работы будут способствовать обеспечению надежного электроснабжения потребителей Лев-Толстовского района, что особенно актуально в период пиковых нагрузок осенне-зимнего сезона», - отметил заместитель генерального директора-директор филиала Липецкэнерго Константин Драчук.