Сбербанк открыл обновленный филиал на юго-западе Липецка

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Обновленный филиал сменил «прописку», переехав на Ангарскую, 3. Теперь он на двести метров ближе к остановке, рядом расположен и сетевой магазин, что очень удобно для жителей. Новый допофис в два раза просторней прежнего и несравнимо комфортней для клиентов и сотрудников. Здесь появились зона обслуживания «24/7», а также зоны обучения и отдыха персонала.

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«Устраивает абсолютно все, мы довольны»

Чета Сукмановых является почетными вкладчиками Сбербанка, и его услугами пользуются, по их словам, «всю сознательную жизнь». В этот микрорайон переехали 7 лет назад, своих привычек не меняют и им есть с чем сравнивать.

- Новый офис значительно лучше - красивый, удобный, устраивает все, мы очень довольны, - делятся супруги.

Свои эмоции не скрывает и жительница микрорайона Антонина Золотарева, являющияся более 10 лет клиентом Сбербанка:

- Шикарные условия, отличное обслуживание. Отмечу профессионализм коллектива, очень доброжелательное отношение, рада и за персонал, и за всех клиентов.

В офисе работают 14 сотрудников, и как они отмечают, «теперь и трудиться приятнее».

- Офис стал современным, более комфортным. Здесь, на новом месте, по-другому себя ощущаешь, отличные условия для труда, и есть комната отдыха, - замечает менеджер по обслуживанию Елена Проскурина, которая трудится в Сбербанке почти 25 лет.

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Время ожидания услуги сократилось вдвое

В микрорайоне Сырский Рудник, на юго-западной окраине Липецка, проживает 48 тысяч человек. Свыше 21% из них (10 200 человек) будет обслуживать обновленный офис. И главная цель преобразований – повышение удобства для жителей микрорайона в предоставлении банковских услуг – была решена, на это потребовалось два месяца.

- Обновленный филиал значительно комфортней для наших клиентов и коллег. Новый филиал соответствует всем стандартам Сбербанка, - отметил при открытии нового допофиса управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин.

Теперь время ожидания для клиентов «переформатированного» филиала существенно сократилось. Сейчас оно составляет не более 5-7 минут, что практически вдвое ниже норматива. Для посетителей появилась круглосуточная зона обслуживания с 3 банкоматами, в зале увеличилось число «окон» и количество мест для клиентов, расширились зоны транзакций и оформления кредитов,

- Открытие обновленного филиала – это отличный подарок для жителей Сырского Рудника. Здесь ежедневно совершается более 400 банковских операций, а в платежные дни это число превышает 1000 в день, - констатирует руководитель допофиса Елена Берсенева. – Мы предоставляем нашим клиентам весь спектр банковских услуг. Они могут совершать абсолютно все финансовые операции в любое удобное для них время.

Владимир КУЛИК. Фото автора.