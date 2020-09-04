Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» и Липецкий государственный технический университет наметили основные направления сотрудничества на 2020-2021 учебный год

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Важное место, в ходе совещания, посвященного реализации стратегии развития на предстоящий учебный год, отводилось вопросам сотрудничества вуза с ведущими предприятиями региона по подготовке квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики.

Липецкэнерго является давним партнером ЛГТУ в работе по подготовке специалистов для электросетевого комплекса. В новом учебном году сотрудничество будет продолжено. Традиционными формами взаимодействия останутся профориентационные встречи, производственная практика и работа учащихся университета в студотрядахЛипецкэнерго, а также ярмарки вакансий, которые помогут будущим выпускникам определиться с трудоустройством. Студенты продолжат обучаться по программе «Цифровая электроэнергетика», Липецкэнерго вновь организует для них курс лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе».

Разработаны Липецкэнерго и новые проекты для студентов профильных специальностей. Среди них - «Энергетический Startup» - грант на организацию исследований по вопросам теме модернизации энергетической отрасли с возможностью их дальнейшей реализации. А также «Студенческий офис» - площадка для участия в проектной деятельности филиала. Кроме того, предполагается создание на базе вуза оборудованного тематического учебного класса, в котором будущие энергетики смогут отработать полученные знания на практике.

Будущим выпускникам, желающим развить свои профессиональные компетенции в рамках различных тематических конкурсов (Всероссийского конкурса квалификационных работ по электроэнергетической тематике, чемпионата по решению инженерных кейсов «CASE IN) специалисты Липецкэнерго готовы оказать необходимую образовательную поддержку. Важной мотивационной составляющей остается и корпоративная именная стипендия от филиала для лучших студентов профильных специальностей.

«Мы заинтересованы в профессиональных кадрах, которые смогут управлять преобразованиями в энергетике и претворять их в жизнь. Сегодня нашей ключевой задачей является переход на цифровую модель электросетевого комплекса. Ее решение требует не только финансовых вложений и технического обеспечения, но и новых компетенций. Поэтому мы начинаем готовить квалифицированных специалистов еще во время их обучения, чтобы они, придя к нам, были готовы эффективно справляться с актуальными задачами по дальнейшему повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор Липецкэнерго, член Попечительского совета ЛГТУ Константин Драчук.