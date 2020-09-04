Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 4 сентября 2020 года: еще 32 заболевших

В Липецкой области еще 32 человека заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заразились еще 32 человека. Об этом в эту пятницу, 4 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе. За все время пандемии диагноз подтвердился у 5 225 жителей региона.

Напомним, что накануне выявили 34 случая COVID-19. Большинство заболевших жители Липецка – 14. В Грязиснком и Добринском районах инфекцию подхватили 4 местных жителя. В Ельце и Хлевенском районе по 2 новых случая. В Данковском, Елецком, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Усманском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском – по 1.

На лечении находятся более 400 человек. Из них больше 100 пациентов получают помощь на дому – у них коронавирус протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу. Им необходим постоянный присмотр врачей.

Выздоровели 4 670 липчан. Не удалось спасти 29 человек. Утром стало известно о смерти 74-летнего жителя Липецка.