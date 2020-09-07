С начала года специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» выявили 27 нарушений охранных зон объектов электроэнергетики

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С начала года в ходе проведения плановых рейдов по осмотру энергообъектов сотрудники Липецкэнерго выявили 27 таких случаев. В числе нарушений – незаконное строительство в охранных зонах жилых домов, дач коммерческих и хозяйственных объектов, размещение свалок мусора.

По каждому из этих фактов составлены акты осмотра и выданы предупреждения об устранении нарушений в установленные законодательством сроки. Подано 13 судебных исков о сносе самовольных построек. 8 из них на текущий момент удовлетворены, в том числе два, касающиеся незаконного возведения жилых домов в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. В соответствии с законом собственникам было вынесено судебное решение об устранении нарушений либо путем демонтажа домов, либо путем организации выноса распределительных сетей за пределы их участков.

Липецкэнерго напоминает, что охранная зона для воздушной линии напряжением до 1 кВ определена на расстоянии 2 м, для ВЛ от 1 до 20 кВ – на 10 м, для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ-110 кВ – 20 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах воздушных линий запрещается размещать автозаправочные станции и другие хранилища горюче-смазочных материалов, устраивать свалки, разводить огонь, загромождать проходы к ним, устраивать спортивные площадки, рынки, проводить мероприятия, связанные с большим скоплением людей, осуществлять сельскохозяйственные и строительные работы. Данные действия в охранных зонах должны выполняться только после согласования с электросетевой компанией, на территории которой расположена линия.

Несоблюдение этих правил может привести к несчастным случаям и сбоям в электроснабжении. Липецкэнерго просит сообщать о замеченных нарушениях и повреждениях электрооборудования по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте энергокомпании.