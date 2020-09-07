Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 7 сентября 2020 года: 557 липчан продолжают лечение

В Липецке 557 человек лечатся от коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот понедельник, 7 сентября, в Липецкой области выявлено 5 318 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки заболели 30 человек. Из них 17 заразившихся - жители Липецка. В Липецком районе диагноз подтвердился у 4 человек. В Елецком и Усманском районе - у 3. В Ельце, Добровском и Становлянском районе по 1 заболевшему. Напомним, днем ранее инфекцию выявили у 31 человека.

По данным регионального оперативного штаба, лечение продолжают 557 липчан. Из них в больницах находятся 342 пациента. Остальные 215 человек остаются дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Еще у 175 липчан подозревают COVID-19.

За время пандемии выздоровели 4 731 человек. За сутки медики выписали еще 6 пациентов. Не удалось спасти 30 жителей из разных районов Липецкой области.