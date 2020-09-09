Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» готовы к действиям в нештатных ситуациях

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Учения прошли в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. Наряду с энергетиками, в них приняли участие представители органов местного самоуправления, специалисты ГУ МЧС России по Липецкой области, ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», АО «СО ЕЭС» - «Липецкое РДУ».

Они отработали действия по устранению последствий непогоды и восстановлению электроснабжения потребителей в кратчайшие сроки. Среди них подключение потребителей по резервным схемам и применение резервных источников (РИСЭ), а также выстраивание эффективной схемы логистики при выполнении технических мероприятий, связанных с заменой энергооборудования.

Согласно вводным, на фоне ухудшения погоды, понижения температуры до -2 градусов и усиления ветра с порывами до 29 м/с в электросетевом комплексеУсманского района произошли массовые технологические нарушения. В распределительных сетях 10 кВ, были зафиксированы обрывы проводов, разрушение опоры, повреждение участка кабельной линии. Одновременно на ПС 110 кВ «Усмань» произошло возгорание трансформатора, а на ВЛ 110 кВ«Усмань Правая» - обрыв гирлянды изоляторов. Условно, без электроэнергии осталось 30 населённых пунктов Липецкой области, 38 социально-значимых объектов (школ, детских садов, больниц и т.п.), более 36 тысяч жителей.

После получения информации оперативный Штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения региона взял на себя контроль и руководство оперативными мероприятиями в режиме видеосвязи с мест проведения аварийно-восстановительных работ. В Липецкэнерго был введен особый режим работы. На восстановление нарушенного энергоснабжения в Усманский район направлены 10 бригад Усманского РЭС, служб подстанций и линий электропередач в составе 40 человек и 16 единиц техники. В первую очередь энергетики обеспечили электроснабжение социально-значимых объектов региона. Для этого были задействованы РИСЭ. К тушению возгорания на подстанции и поиску мест повреждений энергооборудования с помощью квадракоптера были привлечены силы и средства территориального подразделения ГУ МЧС России по Липецкой области.

В результате слаженных совместных действий всех участников тренировки электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

«Перед осенне-зимним периодом пиковых нагрузок такие тренировки особенно важны. Они позволяют проверить готовность персонала к действиям в нештатных ситуациях, вызванных непогодой. Кроме того, учения помогают определить необходимые организационные и технические мероприятия по совершенствованию работы персонала и сокращению времени восстановления электроснабжения потребителей в случае реальных условий», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго