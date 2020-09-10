Игорь Маковский: надежное электроснабжение более 14 тысяч избирательных участков обеспечат «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни выборов

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Напомним, в нынешнем году жители субъектов РФ, где пройдут довыборы депутатов Госдумы, выборы губернаторов, депутатов заксобраний и органов местного самоуправления в столицах регионов, смогут проголосовать в течение трех дней: в основной день 13 сентября и дополнительные дни 11 и 12 сентября. Новый порядок голосования коснется в общей сложности 41-го региона.

14 из них находится в зоне операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В Брянской, Калужской, Костромской, Смоленской и Тамбовской областях выберут глав субъектов. В Курской и Ярославской областях пройдут довыборы депутатов Государственной Думы РФ. В Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской областях выберут депутатов региональных органов законодательной власти. В 11 региональных столицах - Ижевске, Владимире, Воронеже, Иваново, Калуге, Костроме, Липецке, Нижнем Новгороде, Орле, Смоленске, Тамбове - изберут органы муниципальной представительной власти

Выборы местного уровня пройдут во всех регионах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Энергетиками сформирован перечень избирательных участков, подключённых к сетям филиалов, и проверена схема их электроснабжения. В общей сложности в день выборов специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать общее электроснабжение 14387 избирательных участков, из которых 10446 подключены непосредственно к сетям компаний, а 3941 участок запитан через сети ТСО. Этот процесс будет осуществляться под личным контролем генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

«Мы серьезнейшим образом подготовились к работе в новых условиях голосования. Наши специалисты работают в режиме предельной мобилизации и готовы сделать все от них зависящее, чтобы на протяжении всех трех дней обеспечить надежное электроснабжение помещений избирательных участков и комиссий, предоставить жителям регионов нашей деятельности возможность в полной мере реализовать свое право на свободное волеизъявление», - подчеркнул Игорь Маковский.

В настоящее время специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершили внеочередные осмотры электроустановок, от которых будет производиться электроснабжение участков для голосования. Дополнительно проверены схемы электроснабжения социально значимых объектов, а также центров теле- и радиовещания. Проведены проверки технического состояния и готовности к применению резервных источников электроснабжения.

Усилены меры безопасности Уточнены схемы связи и порядка взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, а также схемы оповещения и вызова персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Составлен график круглосуточного дежурства оперативного и ремонтного персонала. Всего на дежурстве в регионах деятельности компаний в дни голосования будут находиться 1347 бригад «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 4318 человек и 1597 единиц техники. С персоналом проведены дополнительные инструктажи, произведено усиление оперативно-восстановительных бригад.

Для обеспечения надежного функционирования энергосистемы, во всех территориях, где пройдут выборы, отменены все плановые ремонтные работы и связанные с ними переключения в действующих электроустановках. Энергетики будут находиться в повышенной готовности вплоть до момента подписания протоколов на избирательных участках. Социально значимые потребители при необходимости могут быть запитаны от резервных источников энергоснабжения.

Компаниями определены и отработаны дополнительные способы обратной связи с потребителями. Единый Контакт-центр «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отрабатывает заявки, связанные с вопросами электроснабжения в круглосуточном режиме по общему номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). Кроме того, потребители могут оставлять сообщения по данной тематике в соответствующих разделах корпоративных сайтов компаний.

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Фото предоставлено Липецкэнерго