Липецкэнерго уведомляет потребителей об изменениях в расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

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С 26 августа в Липецкой области утверждена стандартизированная тарифная ставка и ставка платы за единицу мощности на средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Соответствующее постановление подписано Управлением энергетики и тарифов Липецкой области.

С этого времени размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, не относящихся к льготной категории, плата по которым составляет 550 рублей, будет рассчитываться исходя из стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности.

Введение новых расчетных стандартов вызвано законодательными изменениями в организации коммерческого учета электрической энергии, в соответствии с которыми с 1 июля ответственность за установку, замену, ремонт и обслуживание приборов учета электрической энергии возложена на гарантирующих поставщиков электроэнергии и сетевые организации.

На основании приказа ФАС от 22.06.2020 №560/20 «О внесении изменений в Методические указания по определению размера оплаты за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. №1135/17», расходы на обеспечение объектов электросетевого хозяйства средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) закладываются в тариф на техприсоединение. В новой редакции «Методических указаний» изложен ряд формул, регулирующих порядок расчета платы за технологическое присоединение посредством применения стандартизированных тарифных ставок, порядок расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством применения ставок за единицу максимальной мощности.

«Льготную» категорию потребителей, размер платы для которых составляет 550 рублей, данные изменения не затрагивают. Для указанной категории заявителей с 1 июля при новом технологическом присоединении не нужно платить за приобретение, установку и эксплуатацию приборов учета. Затраты на обеспечение коммерческого учета электроэнергии несут гарантирующий поставщик и сетевая организация в своих зонах ответственности.

«То, что организацией учета электроэнергии теперь занимаются энергокомпании не только удобно, но и выгодно потребителям. Ведь в арсенале энергетиков самое современное стандартизированное оборудование и высокий уровень компетенций, что позволяет эффективно решать все вопросы, связанные с электроснабжением. А, следовательно, потребители избавлены от различного рода проблем, начиная от выбора соответствующего реалиям времени прибора учета и заканчивая проблемами с законом. Важно понимать, что целью изменений в организации учета электроэнергии является возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью, что выгодно, прежде всего, самим потребителям. А также то, что происходящие сегодня изменения в электроэнергетике – неизбежное следствие эволюционных процессов в отрасли», - прокомментировал заместитель генерального директора-директор филиала Липецкэнерго Константин Драчук.

За дополнительными консультациями по вопросам, связанным с технологическим присоединением к электрическим сетям «Россети Центр» и иным вопросам, касающимся электроснабжения, потребители могут обращаться по новому федеральному номеру 8-800-220-0-220

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Фото предоставлено Липецкэнерго