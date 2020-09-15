95 лет в борьбе за качество

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Эта дата важна не только для профессионалов в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия, но и для каждого человека, поскольку работа таких специалистов позволяет добитьсябезопасности, качества товаров и услуг.

За это время структураиз Комитета по стандартизации при Совете Труда и Обороны выросла до большой и сложной системы, входящей в федеральные органы исполнительной власти и находящейся в ведении Минпромторга.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сегодня – это 74 региональных центра, несколькоуправлений, образовательные учреждения, общественные советы и научно-исследовательские институты.

Агентствовыполняет функции, которые обеспечивают точность средств измерений, а также безопасность и качество производимой продукции.

Единственной организацией, осуществляющей функции Росстандартана территории Липецкой области, является ФБУ «Липецкий ЦСМ». Уже на протяжении 66 лет центр помогает в решении насущных вопросов не только предприятиям и организациям, но и всем жителям региона.

Центр обладает мощной эталонной базой и самым современным испытательным оборудованием, высококвалифицированными кадрами, постоянно расширяет область аккредитации, приобретая современные эталоны и оборудование более высокого класса точности, осваивает новые виды поверок.

Эталонная база Липецкого ЦСМ насчитывает около 300 единиц, что обеспечивает поверку и калибровку более 1000 видов средств измерений. Работая практически со всеми предприятиями и организациями области, за год центр поверяет свыше 125 тысяч средств измерений. Среди них – средства измерений медицинского назначения, механических величин, расхода, объема, вместимости, геодезические, физико-химические средства измерений, приборы для измерений вибрации, средства измеренийионизирующих излучений, температуры, влажностии многие другие. Практически все средства измерений, имеющиеся в регионе, можно поверить в лабораторияхЛипецкого ЦСМ.

Помимо этого, специалисты центра занимаются метрологической экспертизой документации, оценкой состояния измерений в лаборатории, аттестацией методик и методов измерений, оказывают услуги по испытаниям средств измерений в целях утверждения типа и аттестации испытательного оборудования.

За годы динамичного развития ФБУ «Липецкий ЦСМ» превратился в организацию, оснащенную современным оборудованием, обладающую разносторонними информационными ресурсами, укомплектованную специалистами высокой квалификации и успешно осуществляющую государственную политику в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия.

С чего начать производство продукции?

Предприятие должно не только обеспечить подготовку производства, оснастив его соответствующим оборудованием, приобрести необходимые сырье и материалы,создать безопасные условия труда для сотрудников, но и иметь соответствующую нормативно-техническую и конструкторскую документации.

В случаях, когда отсутствует ГОСТ на изделие или создается инновационная продукция, требования к которой еще не установлены, разрабатываются технические условия, сокращенно ТУ.

Абсолютное большинство отечественной продукции выпускается по ТУ, особенно это относится к производителям малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что технические условия – это документ, в котором изготовитель устанавливает требования к качеству и безопасности конкретной выпускаемой продукции, хранению, применению, транспортированию и утилизации.ТУ разрабатываются на основе результатов проведенных испытаний и измерений, а также нормативных документов: технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и многих других. От качества ТУ зависит качество выпускаемой продукции, её безопасность и конкурентоспособность.

«Сделать грамотные технические условия–задача не из легких! Разрабатывать ТУ должны специалисты, которые не только подкованы в соответствующей отрасли, но и разбираются в требованиях нормативных документов, –пояснила начальник отдела стандартизации и технического регулирования ФБУ «Липецкий ЦСМ» Инга Корнеева. –Важно понимать, что производитель несет ответственность не только за качество продукции, но и за нормативно-техническую документацию. Мы обращаем внимание производителей, чтоТУ являются публичным документом, который, прежде всего,не долженсодержать никаких секретов. Они включают информацию, необходимую потребителю для компетентного выбора продукции. Информация о ТУ приводится в договоре на поставку, а также, указывается в маркировке продукции».

Обратиться за разработкой, экспертизой ТУ можно в ЦСМ Росстандарта в Липецкой области. В центре работают опытные высококвалифицированные специалисты в области стандартизации, которые могутоказать методическую помощьпри разработке, провести экспертизууже готовых документов.

«Объектов стандартизации бесконечное множество. Стандартизация находит применение в передовых направлениях развития страны – науке, технике, промышленности, сельском хозяйстве – везде, где необходимо защищать права и интересы общества, бизнеса и государства. Например, не так давно специалисты нашего отдела разработали технические условия на опорное реабилитационное средство, которое позволяет передвигаться по лестничным маршам людям с ограниченными возможностями без посторонней помощи. Или другой пример – разработка технических условий на органическое удобрение, производимое по технологии с использованием синантропных мух. При переработке органических отходов личинками мух образуется субстрат, из которого после высушивания и измельчения получается удобрение», поделилась Инга Корнеева.

Как определить качественный продукт?

При покупке товара в магазине покупатель не может проверить егосоответствие требованиям стандартов и ТУ. В этом случае соответствие подтверждается сертификатами или декларациями о соответствии.

Подтверждение соответствия является документальным удостоверением соответствия продукции или других объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.В отличие от иных способов оценки, оно применяетсядо выхода продукции на рынок.

В случаеесли производитель хочет повысить конкурентоспособность своих товаров или услуг, обеспечить доверие и лояльность потребителей, он может обратиться к добровольной сертификации.

С 2018 года орган по сертификации Липецкого ЦСМ позволяетпроизводителямподтвердить высокое качество своей продукции при участии в государственном проекте «Национальная система сертификации», сокращенно НСС. В рамках системы производители на принципах добровольной ответственности могут подтвердить соответствие качества изготавливаемой продукции и оказываемых услуг национальным стандартам.

«Знак НСС на упаковке дает потребителю гарантию, что приобретаемая продукция соответствует требованиям ГОСТ, а значит, является качественной и безопасной. Любой покупатель может проверить это прямо в магазине с помощью QR-кода на упаковке. Производителям этот знак позволит выделить свою продукцию на прилавках магазинов среди огромного ассортимента и привлечь покупателей к качественному товару», – сообщила Ирина Попова, начальник отдела сертификации и руководитель органа по сертификации продукции ФБУ «Липецкий ЦСМ». – В нашем регионе уже подтвердили соответствие требованиям документов по стандартизации производители колбасных изделий, пива, воды питьевой обработанной, мяса. Стоит отметить, что это лишь малая часть широкого списка компетенций органа по сертификации Липецкого ЦСМ. Область аккредитации специалистов охватывает практически все виды пищевой продукции».

Напомним, что на сегодняшний день в реестре НСС по всей стране находится уже более 2,6 тысяч наименований пищевой, промышленной продукции и услуг.

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Виктория ФУРСОВА

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Фото из архива ФБУ «Липецкий ЦСМ»