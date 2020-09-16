На НЛМК определили лучших металлообработчиков

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НЛМК провел серию конкурсов профессионального мастерства среди специалистов, которые связаны с металлообработкой. В ходе состязаний определяли лучших среди газорезчиков, операторов станков с программным управлением, электрогазосварщиков, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков, токарей и обработчиков стальных заготовок.

В конкурсах участвовало около 130 работников ремонтных цехов и сталеплавильного производства. Жюри оценивало соблюдение конкурсантами необходимых параметров изделий, а также норматива времени на их изготовление. Победители среди металлообработчиков определялись по наибольшему суммарному баллу за быстрое и качественное выполнение всех конкурсных заданий.

Обработчики стальных заготовок демонстрировали знания требований охраны труда и промышленной безопасности, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК, в также выполняли практическое задание – огневое осветление периметров сляба по широким и узким граням.

Лучше других с конкурсным заданием справились газорезчик Дмитрий Кораблин, оператор станков с программным управлением Андрей Савин, электрогазосварщик Роман Горлов, фрезеровщик Антон Байчурин, слесарь-инструментальщик Роман Ролдугин, токарь Игорь Кретов и обработчик стальных заготовок Илья Поляков. Победителям и призерам конкурсов вручены дипломы, денежные премии и сувениры.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 35 - по основным рабочим специальностям. Во всех конкурсных соревнованиях в 2020 году примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.