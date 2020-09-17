На НЛМК стартовала вакцинация работников от гриппа

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, начал сезонную вакцинацию сотрудников от гриппа. Все работники предприятия могут бесплатно сделать прививку до начала сезонного подъема заболеваемости простудными и вирусными инфекциями.

В этом году программа вакцинации стартовала на предприятии чуть раньше, чем обычно. Это связано с повышенным вниманием к противоэпидемической ситуации, осложняемой пандемией коронавируса. В состав предлагаемой работникам НЛМК противовирусной вакцины «Гриппол плюс» включены штаммы трех новых вирусов гриппа, циркуляция которых ожидается в текущем эпидемиологическом сезоне.

Вакцинация проводится в поликлинике НМЦ, а также в здравпунктах комбината. Она продлится до конца октября - начала ноября. Всего планируется привить до 75% всех работников предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива «КП».