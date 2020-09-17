Руководители компании «Стагдок» встретились с жителями Липецкого района

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В четверг, 17 сентября, в селе Ильино Липецкого района Липецкой области прошла встреча руководителей «Стагдок», компании Группы НЛМК, занимающейся добычей и переработкой известняка, с инициативной группой жителей сел Введенка, Воскресеновка, Ильино, которые расположены рядом с карьером предприятия.

На встрече Сергей Напольских, руководитель дивизиона «Руда» (объединяет добывающие предприятия Группы НЛМК) рассказал о планах по развитию карьера и мероприятиях по снижению шумового воздействия. Он подтвердил, что разработка карьера ведется в границах горного отвода, утвержденного надзорными органами, с соблюдением нормативных требований. Дальнейшее развитие карьера запланировано в северо-западном направлении, что исключает приближение к населенным пунктам.

Также инициативной группе рассказали о снижении уровня шумового воздействия от производственных процессов и взрывных работ. Для этого в течение последних месяцев компания «Стагдок» уже выполнила ряд мероприятий:

- Высажена защитная лесополоса площадью 8,5 га по границе села Введенка;

- Изменено время проведения массовых взрывов на более удобное для жителей;

- С 1 сентября исключено производство любых работ в карьере в ночное время;

- Исключено ведение горных работ в восточной части карьера, что позволило увеличить отступ границы карьера от населенных пунктов дополнительно на 200 м;

- Изменена технология взрывных работ для снижения уровня шума;

- Организован мониторинг уровня шума с привлечением независимых аккредитованных лабораторий.

Проведенные замеры независимых лабораторий подтверждают, что уровень производственного шума находится ниже установленного законодательством норматива.

По результатам анализа Института динамики геосфер, интенсивность сейсмических колебаний и распространение звуковых волн на прилегающей к карьеру территории исключает угрозу повреждения зданий и сооружений и безопасны для жителей.

Информация о Стагдоке

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в России. Главный потребитель флюсового известняка - Новолипецкий металлургический комбинат, на его долю приходится 70% производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.