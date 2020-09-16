Группа инспекционного контроля отдела безопасности филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выявляет факты незаконного энергопотребления

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За 8 месяцев группой инспекционного контроля (ГИК) отдела безопасности филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выявлено 19 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в общем объеме более 6 тыс. кВт/ч на сумму порядка 23 млн руб. По установленным фактам неучтенного потребления электроэнергии подразделением безопасности филиала подготовлены заявительские материалы и направлены в правоохранительные органы.

Самые крупные нарушения выявлены в Задонском, Усманском и Добринском районах области. В большинстве случаев о фактах хищений свидетельствовали механические повреждения прибора учета электрической энергии.

Так, специалисты ГИК при проведении проверки в кафе у села Большое Панарино Задонского района Липецкой области обнаружили несоответствие пломб прибора учета завода изготовителя и госповерителя. Счетчик демонтирован и передан для проведения экспертизы в местное отделение полиции. Работниками ГИК составлен акт о безучётном потреблении электроэнергии на сумму 991 тысяча рублей.

Акт безучетного потребления электроэнергии был составлен и на владельца базы отдыха в Задонском районе Липецкой области. Прибор учета на этом предприятии имел нарушения в целостности пломб, что, по мнению специалистов, свидетельствует о вмешательстве в корректную работу счетчика. Предполагаемый ущерб электросетевой компании от противоправных действий потребителя составил 12 млн руб. Заявление по установленному факту хищения о привлечении нарушителя к ответственности передано в полицию, ведется проверка.

Следует отметить, что от преступных действий похитителей в значительной степени страдают и добросовестные потребители, исправно оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.

Все средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей.

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» напоминает, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении энерговоров. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Все, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, могут сообщать об этом по круглосуточному единому бесплатному федеральному номеру 8 800 220 0 220 (звонок анонимный).

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Фото Липецкэнерго