Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 17 сентября 2020 года: выписали 62 человек

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки 34 жителя Липецкой области заболели коронавирусом. Об этом в этот четверг, 17 сентября, сообщили в региональном оперштабе. Как и ранее, по количеству зараженных лидирует Липецк - 16 случаев. В Грязинском районе - 8. В Ельце 3 заболевших. В Становлянском районе - 2. В Добринском, Елецком, Тербунском, Хлевенском и Лев-Толстовском районах по 1 новому случаю.

За все время пандемии вирус подхватили 5 650 человек. На лечении находятся 577 пациентов. Из них у 158 болезнь протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. Остальных 419 липчан положили в больницу. Им необходим присмотр врачей.

За сутки медики выписали 62 пациентов. Результаты анализов подтвердили, что они полностью здоровы. Всего в регионе выздоровели 5 038 человек. Умерли 35 жителей области. У 269 липчан подозревают COVID-19.