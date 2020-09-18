Tele2 открыла бесплатный кинотеатр под открытым небом для жителей Липецка

Фото: Tele2.

Традиционные кинотеатры открылись в городе совсем недавно и пока работают с ограничениями. Кроме того, теплых дней, чтобы провести вечер вместе с друзьями и родными на свежем воздухе, осталось не так и много. Однако у липчан еще будет такая возможность – оператор мобильной связи Tele2 в очередной раз приятно удивил своим новым проектом. Настоящий кинозал появился на парковке у торгового центра «АШАН Липецк», по адресу улица Белана, 26. Сеансы под открытым небом бесплатны для всех гостей.

– Для нас это прекрасная возможность не только подарить липчанам новые эмоции от просмотра интересного кино, но и продемонстрировать посетителям качество нашего 4G-интернета, – рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых. – Десятки картин различных жанров будут транслироваться онлайн с помощью высокоскоростного интернета Tele2.

Фото: Tele2.

На площадке предусмотрено более 100 парковочных мест. Организаторы продумали все для комфортного просмотра: большой экран, который видно с любого места, качественные стереосистемы и удобная большая локация рядом с торговым центром. Даже плохая погода, когда хочется закрыть окна, не станет помехой для просмотра. Настроить звук можно в собственном автомобиле через FM-радио, поймав нужную частоту. Ее сообщают на въезде промоутеры на роликах, кстати, они же помогут занять самое удачное место для просмотра.

Фото: Tele2.

Специально для показа широкой аудитории организаторы подбирали высокорейтинговые фильмы от видеосервиса Wink: комедии, боевики, триллеры, мелодрамы, мультфильмы и семейные фильмы. Влюбленные пары, компании друзей, семьи с детьми и просто любители хорошего кино – каждый зритель сможет найти что-то интересное для себя. Киносеансы будут идти ежедневно до 26 сентября включительно, ознакомиться с расписанием можно на сайте проекта.

Помимо прочего, для абонентов Tele2 доступно специальное предложение в рамках программы лояльности «Больше» - комбонабор от партнера оператора «Автосуши и Автопицца» по специальной цене.

Кроме липчан, приехать посмотреть кино в автокинотеатре своего города могут жители Воронежа, Казани, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Иркутска, Владивостока, Красноярска и Новосибирска.

Лия Мурадьян