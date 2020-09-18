Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» направил на выполнение ремонтной программы более 165 млн рублей

Фото: Липецкэнерго.

Отремонтированы 142 коммутационных аппарата 6-110 кВ и 24 силовых трансформаторов 35-110 кВ (100% к плану года), 56 трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ и более 312 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (98% к общему объему годовой программы). Для повышения надежности функционирования воздушных ЛЭП расчищено от древесной и кустарниковой растительности более 500 га просек воздушных (81% к годовому плану). На выполнение мероприятий ремонтной программы Липецкэнерго направило более 165 млн рублей.

Аварийный резерв компании в настоящее время укомплектован на 100 %. Парк резервных источников электроснабжения включает в себя 46 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок, суммарной мощностью 3 МВт, а также 200 единиц высокопроходимой и специальной техники. Вся техника уже прошла техобслуживание и готова к работе.

В 2020 году с целью отработки навыков и действий персонала по ликвидации технологических нарушений в распределительных электрических сетях с оперативным персоналом Липецкэнерго запланировано проведение 109 противоаварийных тренировок, в том числе совместные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.

Отдельное место в рамках подготовки филиала к предстоящему периоду холодов заняло выполнение профилактических мер по защите здоровья персонала Липецкэнерго. Во всех структурных подразделениях филиала проводится регулярная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (порядка 7 тыс шт.). Более 3 тыс сотрудников прошли тестирование на COVID-19.

«Главным показателем эффективности проводимых мероприятий является повышение надежности энергоснабжения потребителей. Об этом свидетельствует сокращение числа технологических нарушений в сетях всех классов напряжения на 19 % за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года» - подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер Липецкэнерго Михаил Боев.

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