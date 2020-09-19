В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям Великой Отечественной войны

Фото: Липецкэнерго.

Он увековечил память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла.

В торжественной церемонии открытия участвовали Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Строительство мемориала началось в 2019 году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. Проект архитектурного решения выбрали работники электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

В их числе имя Полного кавалера ордена Отечественной войны Григория Ивановича Бурдейного. Попав на фронт рядовым, Победу Григорий Иванович встретил в звании капитана, был несколько раз ранен. В наградных документах отмечено: «Товарищ Бурдейный в период боевых действий Чехословацкого корпуса под артеллерийским минометным огнем противника обеспечивал четкой и бесперебойной шифросвязьюкомандование корпуса…» После войны до выхода на заслуженный отдых работал в службе сельской электрификации «Липецкэнерго».

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков – фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение Оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев», – отметил Павел Ливинский.

Также в церемонии приняли участие главнокомандующий сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков, заместитель председателя комитета по энергетике ГосДумы Николай Петрунин, генеральный директор «Россети Центр» и и.о. генерального директора «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

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