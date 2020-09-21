В Воронежской области малокомплектные детсады получат дополнительные средства из бюджета региона

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Утвержденные поправки позволят направить дополнительное финансирование как школам-лидерам, так и небольшим сельским учреждениям, а также позволят сохранить малокомплектные детсады в районах области.

В ходе последнего заседания регионального парламента VI созыва были внесены изменения в закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».

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– Законодательные новации направлены, в частности, на формирование объемов дополнительного финансирования муниципальных образовательных организаций, которые ведут инновационную деятельность. Кроме того, новыми положениями вводится норматив на малокомплектные детские сады, сетевую форму реализации образовательных программ и консультационных услуг, – отметил врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В целом новации коснутся четырех направлений планирования бюджетных расходов на образование.

На сегодняшний день все финансирование детсадов и школ осуществляется по нормативам. Они зависят от количества воспитанников или учеников, а также ряда других параметров. Но есть образовательные организации, которые имеют свои особенности. Для того, чтобы выделить для них дополнительные средства, необходимо было внести соответствующие поправки в методику распределения такого финансирования.

В частности, изменения в методике расчета позволят направлять больше средств школам, которые реализуют инновационные проекты, входят в различные федеральные и региональные программы. Дополнительное финансирование, прежде всего, пойдет на оплату труда педагогов, приобретение дополнительного оборудования.

Вторая группа учреждений, которые выиграют от введения новаций – школы с низкими результатами обучения и школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. Речь идет о возможности небольших сельских школ с дефицитом квалифицированных кадров взаимодействовать в сетевой форме с разноуровневыми образовательными и необразовательными учреждениями. Например, при потребности в точных науках крупные школы с сильным преподавательским составом могут взять на себя ведение таких уроков, что тоже требует дополнительного финансирования.

– Это позволит предоставлять обучающимся Воронежской области равные возможности развития вне зависимости от статуса конкретной образовательной организации, – подчеркнул врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще одна группа учреждений, которых коснутся законодательные нововведения – это малокомплектные детские сады.

– Для обеспечения госгарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сельских населенных пунктах с небольшим числом детей до 7 лет вводится норматив для малокомплектных детсадов. Благодаря этому будет предусмотрена дополнительная сумма субвенции, что позволит сохранить сеть этих организаций и обеспечить необходимый уровень заработной платы педагогическим работникам, – рассказал врио председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В связи с реализацией Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» вводится еще одна новация. Она касается развития сети консультационных центров по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), которые получают воспитание и образование на дому. Данные центры, которые уже функционируют в Воронежской области на базе ряда детских садов и школ, смогут получить дополнительное финансирование. Это позволит развить их материально- техническую базу, расширить спектр консультационных услуг и оказывать более квалифицированную и своевременную психолого-педагогическую поддержку родителям, а также гражданам, которые желают принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, будут созданы условия для проведения консультаций в дистанционном формате, осуществления выездных консультаций, а также многое другое.

Средства в бюджете региона на реализацию данных изменений были предусмотрены ранее, поэтому с сентября текущего года они будут оперативно распределены на соответствующие цели в полном объеме.