Группа НЛМК актуализировала цели по снижению эмиссии парниковых газов до 2023 года

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Группа НЛМК намерена в период до 2023 года продолжить сокращение эмиссии парниковых газов при одновременном росте производства стали. Целевая удельная эмиссия составит

1,91 тонн СО2 на тонну стали по сравнению с 1,98 тонн в 2019 году* (снижение на 3,5%).

Программа НЛМК по снижению эмиссии парниковых газов включает ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение энергоэффективности, снижение расхода углеродосодержащего топлива и развитие технологий декарбонизации.

Так, запуск в 2023 г. на площадке НЛМК новой электростанции на вторичных ресурсах – попутных газах сталеплавильного и доменного производства – позволит сократить эмиссию СО2 на 650 тыс. тонн (36 кг на тонну стали) ежегодно. Внедрение новых технологий обогащения руды на Стойленском ГОКе в период 2021-2023 гг. увеличит содержание железа в шихте и снизит расход топлива доменных печей НЛМК, что приведет к снижению эмиссии СО2 дополнительно на 800 тыс. тонн (44 кг на тонну стали) в год. Кроме того, Группа НЛМК реализует портфель исследовательских проектов, направленных на применение водорода в производственном процессе, извлечение и утилизацию СО2, и другие направления декарбонизации.

«Группа НЛМК последовательно занимается снижением воздействия на окружающую среду и климатического воздействия. Поставленные цели по сокращению эмиссии CO2 на производственных площадках компании подтверждены портфелем конкретных проектов. Мы также тестируем инновационные технологии, которые дадут нам возможность реализовать следующий шаг по снижению эмиссии CO2 за горизонтом Стратегии 2022», – прокомментировал Григорий Федоришин, СЕО Группы НЛМК.

За последние пять лет на фоне роста производства компания сократила уровень эмиссии СО2 на тонну стали на 3% – с 2,04 в 2015 г. до 1,98 в 2019 г.

* Показатель включает как прямую эмиссию, так и объем парниковых газов, образующихся при выработке потребляемой в производственном процессе электроэнергии (области охвата 1 и 2 по методологии Протокола учета парниковых газов, утвержденного Всемирным деловым советом по устойчивому развитию). В 2019 году удельная эмиссия и объемы производства скорректированы на влияние крупных капитальных ремонтов в первых переделах НЛМК, которые привели к соответствующему единовременному снижению показателей.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.