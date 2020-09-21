Кто накормит страну

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Здесь уже несколько лет используется современная технология «Ноу-Тилл», применяемая на 100% площадей – это 24 тыс гектаров. По такой технологии земля не вспахивается, а укрывается остатками растительных культур (мульчей). Фактически используется прямой посев и отсутствует предварительная подготовка почвы, верхний слой которой не пересыхает. А из техники на поле используется лишь сеялка, опрыскиватель, разбрасыватель удобрений и комбайн.

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Уборка на полях ведется очесывающими жатками – срезаются одни колоски и на выходе в результате практически чистое зерно, не требующее подработки, готовое для хранения в полиэтиленовых рукавах. Все это и сокращает сроки уборочной компании, и экономит ресурсы.

Это лишь часть эффективных приемов ведения хозяйства. В ООО «Лебедянское» постоянно следят за новшествами в сельском хозяйстве, внедряя их после «обкатки» на практике – в их числе новые технологии и сорта семян, передовая агротехника.

Отразилась ли пандемия на привычный рабочий ритм? Богатый ли нынче урожай и какие стимулы у работников? Мы побывали в известном агрохозяйстве, побеседовав обо всем этом с генеральным директором ООО «Лебедянское» Сергеем Дьяченковым.

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«Пик пандемии прошли безболезненно»

- Мы соблюдали все предписания и рекомендации, и нам удалось избежать случаев заражения коронавирусной инфекцией, - поясняет руководитель агропредприятия Сергей Дьяченков. – Во время посевной сделали разделение по сменам, регулировали потоки людей, чтобы избежать скопления. Даже выделяли бензин для сотрудников, чтобы те приезжали на работу на личном авто. В ситуации с коронавирусом не было никаких отрицательных последствий для хозяйства. Единственное – несколько сдвинулись сроки по контрактам из-за того, что ряд предприятий во время карантина закрылись. Но все контракты – и по запчастям,и и по семенам, и по химическим средствам защиты – полностью выдержаны. Так что этот нелегкий период прошел для нас безболезненно, на рабочий ритм пандемия никак не отразилась.

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«Урожаем в целом довольны, по силам и лучший результат»

- Сергей Васильевич, уборочная близка к финишу. Как сложился сезон, каков урожай?

- Год неординарный во всех отношениях - сухая весна, холода, ливни, резкая жара, отсутствие влаги…Те дожди, которые были – как мертвому припарка. Они помогли на период кущения зерновых, но на качество, полноценность зерна повлияли плохо. А в целом урожаем довольны, хотя виды, честно говоря, были другие.

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- И какие результаты?

- В среднем по озимым – 56 ц с гектара, яровые дали по 57,3 а ячмень под 50 центнеров. В целом намолотили почти 68 тыс тонн зерна, 6 тыс т рапса, немногим более 3 тыс т льна. Впереди еще уборка сои и подсолнечника. То есть валовка будет за 90 тыс тонн – огромный результат, но ожидания все же были другие. Думаем все компенсировать ценой, конъюнктура хорошая. Часть льна реализована, ценой удовлетворены, очень доходная культура. В плюс пошло и то, что мы своевременно часть удобрений закупили еще в прошлом году под урожай 2020. В этом году как никогда получили 4 тыс тонн твердой пшеницы, у нее тоже хорошая закупочная цена.

С учетом применения технологии «Ноу-Тилл» сокращается и расход топлива на гектар, здесь показатель снизился до 35-36 л – и это тоже заметная экономия.

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- Весьма впечатляющие показатели, но для вас, очевидно не предел. А какова возможная верхняя планка по урожайности?

- Мы должны получать по 6-7 тонн, и мы к этому придем, причем независимо от погодных условий и при тех технологиях, семенах, удобрениях. Отдельные поля у нас уже дали под 80 центнеров. В этом году нас подвел сорт Московская 56 - под ним было занято половина площадей. Эти сорта Немчиновского института, считаю, устарели, изживают себя. Да, они могут выручить при экстремальных погодных условиях, но перспектива – за южными сортами. Краснодарским Национальным центром зерна имени Лукьяненко выведено для нашей зоны много качественных сортов. Они хороши по зимостойкости, не полегают, с хорошим содержанием клейковины. Южные сорта мы убрали очесом и получили урожай от 7 до 8 тонн. Начали тесно работать с Лукьяновским иститутом, взяли у них 14 сортов озимой пшеницы, собираемся под эти культуры увеличить посевные площади. Впрочем, на следующий год небольшие площади оставим и под «Московскую», а от ячменя, скорее всего, откажемся.

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Порадовали масличные культуры, прекрасно развивался рапс. Уже который год удовлетворены урожаем яровой пшеницы (немецкие сорта), урожаи составляют 58 ц с гектара. В целом же, у нас четко отработанная структура посевов.

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- На рынке трудно остаться лидером, если не используешь новшества…

- Все хорошее, новое, то, что идет на пользу предприятию, стараемся внедрить у себя. Изучаем, анализируем технологии, инновации. Внедрили очистку воды для работы с гербицидами – получаем ее с нейтральной кислотностью. Это позволяет снизить дозу применения гербицидов на полях, что дает финансовую выгоду и экологичность. Начали применять органическое земледелие и дробное внесение удобрений. Кстати, будем переходить на жидкие удобрения – уже не будет испарения с гранул. Мы внимательно следим за современными веяниями в аграрном секторе и все передовое, полезное используем у себя.

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Простые секреты успеха

- Сергей Васильевич, у вас большой опыт руководителя, вы всю жизнь связаны с сельским хозяйством. Так в чем, по-вашему, главные составляющие успешного хозяйствования?

- Она одна - работать 25 часов в сутки, все остальное придет. На селе тот, кто любит, и привык трудиться, никогда не будет голодным. Сейчас много возможностей – и для малых, и для крупных форм хозяйствования. Работающие на селе на ногах с 4-5 утра, мне хватает на сон 4-5 часов – такого ритма (и в будни, и выходные) придерживаюсь не один десяток лет.

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- У работников ведь должен быть и стимул для работы хороший?

- Кнут и пряник – все применяем (улыбаясь, замечает Дьяченков – авт.). А если серьезно, то у нас стабильный коллектив, прекрасная зарплата, сотрудники довольны, с кадрами проблем нет, люди у нас замечательные. Конечно, кадровое обновление нужно, но удержать молодежь на селе – общая проблема.

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- Вы по-прежнему помогаете селам в округе? Сейчас не каждое предприятие может себе это позволить…

- На территории хозяйства 28 населенных пунктов, мы их поддерживаем и будем помогать по мере сил. К 9 мая выделили средства на восстановление памятников в селах. К Дню знаний помогли Куликовской, Больше-Поповской школам – и материалами, и деньгами. Уж не говорю про окашивание, очистку дорог, помощь в ремонтах, благоустройстве и т.д. Для нас это не просто некие «социальные обязательства» - мы помогаем от души, важно человеческое отношение, поддержка, и мы стараемся, как можем.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива С.В. Дьяченкова.