НЛМК поставил электротехническую сталь Рижскому электромашиностроительному заводу

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Новолипецкий металлургический комбинат поставил первую партию электротехнической динамной стали Рижскому электромашиностроительному заводу («РЭЗ», входит в структуру «Трансмашхолдинг»). Предприятие будет использовать сталь НЛМК в производстве тяговых электродвигателей.

РЭЗ производит тяговые электродвигатели и электрооборудование для электровозов, пассажирских поездов, трамваев и электропогрузчиков.

«Сталь НЛМК есть в 9 из 10 электровозов России, и мы рады начать работу с новыми партнерами в сфере железнодорожного транспорта. Высокое качество нашей продукции обеспечивает клиентам дополнительные конкурентные преимущества», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.