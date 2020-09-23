На НЛМК прошли соревнования по стендовой стрельбе

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На НЛМК прошли соревнования на Кубок по спортинг-компакту в рамках Спартакиады-2020 среди цехов предприятия и ряда липецких компаний.В меткости соревновались 32 команды из 22 подразделений комбината на стрелково-стендовом комплексе спортивного клуба «Липецкий металлург». В программе соревнований - стрельба из спортивного ружья 12 калибра по 30 мишеням на двух площадках.Каждый участник мог использовать 2 патрона на одну мишень.

По итогам напряженной борьбы первое место в турнире заняла команда ремонтного управления.В личном зачете самым метким оказался специалист управления технического заказчика Роман Цисляк.

После трех видов Спартакиады лидируют спортсмены ремонтного управления, кислородного цехаи дирекции по энергоэффективности. Ожидается, что до конца года пройдут соревнования по дартсу, городкам, настольному теннису, стрелковому полиатлону и бильярду.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2020 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.