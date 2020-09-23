Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» отработали практические навыки взамодействия в аварийных ситуациях

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В мероприятии также были задействованы филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем»,АО «ЛГЭК» «Липецкая городская энергетическая компания»,специалисты ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» и городской сбытовой компании ООО «Новое информационно-технологичное энергосбережение».

Целью проведения учений стала отработка взаимодействия оперативного персонала Липецкэнерго с персоналом сбытовых и смежных сетевых компаний и формирование навыков проведения оперативных переключений при применении временных отключений электрической энергии для предотвращения нарушений устойчивой работы энергосистемы.

По сценарию тренировки из-за технологических нарушений на энергообъектах в электросетевом комплексе Липецкэнерго возник дефицит мощности. Для предотвращения развития аварийной ситуации по команде диспетчера Липецкого регионального диспетчерского управления РДУ на территории Липецкой области были введены графики временного отключения потребителей (ГВО). Такие графики являются исключительной мерой и вводятся в действие с целью недопущения развития аварийной ситуации, ее локализации и восстановления нормальной работы энергосистемы. Перечни потребителей, в отношении которых осуществляется ограничение потребления в аварийных ситуациях, определяются сетевыми компаниями и согласовываются органами исполнительной власти субъекта РФ и Системным оператором в соответствии с действующими Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии. Общее время на выполнение заданий по вводу графиков временных отключений не превысило 1 час.

Результаты тренировки подтвердили готовность участников к выполнению учебных задач по обеспечению надежного функционирования энергосистемы региона в нештатных ситуациях.

По мнению, заместителя генерального директора-директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константина Драчука подобные тренировки помогают повысить уровень подготовки диспетчерского и оперативного персонала. «Практическая отработка навыков оперативного взаимодействия в сценарных условиях является неотъемлемым условием эффективной работы в реальных ситуациях», - подчеркнул он.

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Фото предоставлено Липецкэнерго