23 сентября прошёл первый образовательный трек по «Как стать предпринимателем» для учащихся 9-11 классов

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Мероприятие было организовано липецким филиалом РАНХИГС и проходило на его площадке. Совместно с Управлением экономического развития Липецкой области при поддержки АНО "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области", «Мой бизнес»(«ЦПЭ Липецкой области»).организаторы обучали школьников основам ведения бизнеса.

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Президент Торгово-промышленной палаты Липецкой области Анатолий Гольцов напутствовал юных бизнесменов и рассказал о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. От действующих предпринимателей Георгия Оганисяна, владельца сети кофеен «Джоста» и Александра Шакурина (совладелец ООО «»ЛипецкСтальГрупп) школьники получили пошаговые инструкции по организации собственного дела. Ребята приняли участие в ситуационно-ролевой игре «Конкуренция» на выявление предрасположенности к профессиональным навыкам и компетенциям, прошли тестирование и закрепили полученные знания на практике, сгенерировав бизнес-идею и реализовав ее в бизнес-проект.

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Евгения Коротаева, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы»: «Это интересный проект, который даёт возможность проявить себя, прокачать свои навыки, получить новые знания! Президент страны поставил задачу к 2030 году удвоить количество субъектов малого и среднего бизнеса. Этим ребятам предстоит выполнить эту задачу! Популяризация предпринимательства крайне важна для экономического развития России».

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Мнения участников мероприятия были самыми приятными для организаторов. Сафин Колмыков, учащийся гимназии 12:

«Мероприятие максимальное приятное и теплое. Мы узнали огромное количество информации о развитии бизнеса и деловых отношений. Особенно понравилась игра, в которой участвовали дистрибьюторы и производители.Также очень понравились кофебрэйки. Пирожки были очень вкусными. Особенно удивило добродушие и теплота отношений между организаторами и участниками, мы были на "одной волне".

С любовью, учащиеся гимназии 12»

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Титов Фёдор, 9В, МБОУ Гимназия 12

«Сегодня я смог поучаствовать в треке "Как стать предпринимателем" на базе липецкого филиала РАНХиГС. Мероприятие состояла из интереснейших игр и интерактивов. Думаю, что игру "Конкуренция" я запомню на долго! Очень порадовало отсутствие нудных и скучных лекций. Трек дал более широкое представление о мире предпринимателей. Помог раскрыться, развить настойчивость, упорство, креативность. Не обошлось и без новых знакомств Каждому советую хотя бы раз съездить на подобное мероприятие. Попробовать себя в роли предпринимателя, поговорить с ведущими бизнесменами Липецкой области и раскрыть свой потенциал!»