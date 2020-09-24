На НЛМК определили лучших вальцовщиков и машинистов тепловоза

Соревновались вальцовщики - специалисты по обслуживанию оборудования стана горячей прокатки и машинисты тепловозов.

В конкурсах участвовало свыше 140 работниковцеха горячей прокатки и управления железнодорожного транспорта.

Жюри оценивало знание конкурсантами устройства оборудования, требований охраны труда и промышленной безопасности, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Практическое задание для вальцовщиков включало выполнение операций по перевалке рабочих валков стана 2000. Машинисты тепловозов демонстрировали практические навыки в поиске и устранении неисправностей в электрических цепях и в мастерстве управления локомотивом.

Лучше других с конкурсными заданиями справились вальцовщик Роман Сименко и машинист тепловоза Максим Комов. Победителям и призерам конкурсов вручены дипломы, денежные премии и сувениры.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 35 - по основным рабочим специальностям. Во всех конкурсных соревнованиях в 2020 году примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту.

Информация о Новолипецком металлургическом комбинате

Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка Группы НЛМК. Комбинат является ядром единой международной производственной цепочки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США.

Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.

Высококачественная металлопродукция НЛМК применяется в различных стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования и труб большого диаметра.

По итогам 2019 года объем производства стали на основной производственной площадке Группы НЛМК составил 12,01 млн тонн.