Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» проверяют готовность к прохождению осенне-зимнего периода территориальных сетевых компаний

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Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» в составе Комиссии Липецкой области по проверке субъектов электроэнергетики проверяют готовность территориальных сетевых организаций (ТСО) к работе в условиях осенне-зимних пиковых нагрузок. Наряду с техническими руководителями Липецкэнерго в состав комиссии входят представители ГУ МСЧ России по Липецкой области, Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и профильные руководители контролируемых ТСО. В ходе аудита оценивается выполнение необходимых организационных и технических мероприятий по обеспечению стабильной работы энергообъектов.

Главное внимание отводится проверке выполнения программ ремонтов и реновации на 2020 год. На сегодняшний день они выполнены или близятся к завершению. Сетевыми организациями осуществлен капитальный ремонт и техническое обслуживание линий электропередачи 10-0,4 кВ, а также распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Проведена расчистка трасс воздушных линий электропередачи от древесной и кустарниковой поросли. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации созданы аварийные бригады, укомплектованные необходимыми средствами и спецтехникой. Сформирован аварийный запас оборудования и материалов.

В целях повышения уровня подготовки оперативно-ремонтного персонала поведены внутренние и общесетевые противоаварийные тренировки.

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации в ТСО организовано взаимодействие со смежными сетевыми организациями региона, осуществляемое в рамках соглашений между субъектами электроэнергетики.

Также члены комиссии оценивают противопожарное состояние энергообъектов сетевых компаний, которое является удовлетворительным.

«Территориальные сетевые компании – звенья единого электросетевого комплекса региона. Их готовность к работе в условиях низких температур и пиковых нагрузок напрямую влияет на общую надежность энергоснабжения потребителей, поэтому мы традиционно отводим их проверке важное место», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго