«Стальное дерево» - лучший социальный проект России

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Программа действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна всем жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям. С прошлого года к ней подключились жители пяти регионов присутствия Группы НЛМК в России.

«Стальное дерево» помогает неравнодушным и активным гражданам воплощать в жизнь идеи по созданию благоприятной среды проживания и улучшению качества жизни. В последние годы заметно повысился уровень проектной культуры участников нашей программы за счет экспертного сопровождения и обучения от этапа подачи заявок до стадии реализации. Мы развиваем взаимодействие с местными органами власти, тесно сотрудничаем с волонтерами НЛМК и активно вовлекаем жителей в реализацию проектов», - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Донских.

В 2020 году на конкурс «Стальное дерево» поступило рекордное количество заявок -189, гранты на реализацию своих проектов получили 62 участника.Сейчас в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах активисты работают над 20 проектами, три уже завершены. На эти цели фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Всероссийский конкурс «Лучшие социальные проекты России» проводится с 2012 года. Он направлен на продвижение лучших практик социальных проектов и создание условий для развития партнерских отношений в социальной сфере.