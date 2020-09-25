Павел Ливинский: синергия систем наружного освещения и электросетевой инфраструктуры – естественный процесс

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В рамках посещения цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП) в Арзамасе генеральному директору «Россетей» Павлу Ливинскому и главе «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому показали новую систему управления наружным освещением.

Всего к 1 декабря в Арзамасе будет установлено 6 000 новых светодиодных фонарей. Уже смонтировано более 500 светильников. В результате проекта улучшатся комфорт и безопасность городской среды, а затраты на освещение снизятся более чем на 60%. Полученные результаты будут масштабироваться в других городах страны.

Для «Россетей» это уже не первый подобный проект: энергетики проводят модернизацию систем освещения в 26 регионах страны.

Группа «Россети» выступает эффективным оператором систем наружного освещения. Локализация систем управления в рамках существующей инфраструктуры и выполнение работ персоналом с высоким уровнем компетенций обеспечивает экономию эксплуатационных расходов. Установка современного осветительного оборудования повысит общую надежность систем освещения. Применение систем автоматизации и управления нагрузкой позволит повысить эффективность функционирования системы освещения

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Кроме того, благодаря использованию современных технологических решений энергетики могут в удаленном режиме контролировать работу отдельных светоточек и регулировать интенсивность светового потока.

При установке энергоэффективного светодиодного освещения значительно снижается энергопотребление, что позволит городским властям снизить данную статью расходов

«Благодаря примененным решениям, потребитель без дополнительной нагрузки на бюджет получит качественный свет у себя на улице, во дворе и на дорогах. Это в первую очередь отразится на уровне безопасности: снизится уровень криминогренности и количество ДТП на дорогах. Уровень освещенности – очень тонкий момент, который оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Этим должны заниматься профессионалы и регулировать в круглосуточном режиме параметры работы наружного освещения. Использование новых подходов в развитии городского пространства и создание комфортных условий для жизни должно стать важной частью работы Группы «Россети» на перспективу», – отметил Павел Ливинский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго