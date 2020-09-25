Беспилотные летательные аппараты будут внедрены в работу филиала «Россети Центр Липецкэнерго»

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Их результаты продемонстрировали эффективность применения дронов для контроля и диагностики линий электропередачи (ЛЭП) в электросетевом комплексе.

Проверка функциональных возможностей оборудования проводилась на ЛЭП 110 кВ в Липецком районе. За время испытания было обследовано 30 км высоковольтной линии. Собранные БПЛА данные аэрофотовидеосъемки, инфракрасной и ультрафиолетовой камер в режиме реального времени передавались в систему управления программным комплексом. После аналитической обработки информация визуализировалась на экране компьютера с детализацией найденных дефектов ЛЭП. На тестовое обследование линий, вместе с подготовкой к вылету, беспилотнику потребовалось 49 минут.

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По результатам испытаний, которые стали итогом двухлетних научно-технических изысканий специалистов Липецкэнерго, рабочей комиссией было принято решение о внедрении дронов в работу филиала. В ближайшее время энергетикам предстоит определить направления и порядок использования беспилотников для решения актуальных задач по дальнейшему повышению надежности энергоснабжения потребителей. А также разработать подробную инструкцию по применению беспилотных летательных аппаратов. Она включит в себя все вопросы подготовки полетов и работы с БПЛА. В ней будет подробно указан порядок действий персонала в организационных и технических мероприятиях, а также учтены требования Воздушного кодекса и Правил использования воздушного пространства Российской Федерации.

Применение современного инновационного оборудования позволит усовершенствовать систему диагностики электросетевого комплекса. Беспилотные летательные аппараты могут быть использованы для мониторинга элементов сетевой инфраструктуры, осмотра трасс линий электропередачи для выявления технологических нарушений, проверки состояния просек воздушных линий электропередачи, тепловизионного контроля и других целей. Одним из основных достоинств использования БПЛА является сокращение сроков осмотра объектов электроэнергетики.

«Важным преимуществом беспилотников, кроме таких очевидных, как сокращение времени мониторинга энергообъекта и облегчение поиска повреждений, является также отсутствие необходимости вывода линий в ремонт для проведения осмотра. Это позволит избежать длительных перерывов в энергоснабжении потребителей, что особенно актуально в осенне-зимний период низких температур»,- прокомментировал заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго