Горсовет Липецка вновь возглавил бывший директор хладокомбината

В Липецке выбрали спикера горсовета Фото: Лия МУРАДЬЯН

В эту пятницу, 25 сентября, на первой сессии Липецкого горсовета шестого созыва депутаты на тайном голосовании избрали нового председателя. Кандидатура была всего одна: депутат по 31 округу Александр Афанасьев. Перед началом голосования в его пользу высказались несколько парламентариев и мэр города.

– Александр Михайлович умеет слушать и слышать людей, – сказала депутат Светлана Бессонова. – Парламент во главе с Афанасьевым будет защищать интересы жителей.

Первая сессия горсовета шестого созыва Фото: Лия МУРАДЬЯН

– Знаю Александра Михайловича, как семьянина и руководителя большой компании, не раз была на его округе, видела отклик и доверие жителей, – охарактеризовала кандидата мэр Липецка Евгения Уваркина. – Как председатель пятого созыва он показал себя талантливым, справедливым, конструктивным руководителем, который может создать команду и настроить качественную работу с исполнительной властью.

По итогу за Александра Афанасьева проголосовали все присутствующие депутаты – 31 человек. Таким образом он второй раз возглавил горсовет. Сам спикер поблагодарил избирателей и депутатов за доверие.

– Благодарен за поддержку и доверие, и понимаю, какая это ответственность, – сказал Александр Афанасьев. – Липецкий горсовет всегда славился своей активностью. Каждый депутат получал на этой площадке серьезную политическую закалку. Наши коллеги предыдущих созывов наработали весомый авторитет муниципального парламента не только в регионе, но и во всем Черноземье. Будем стремиться, чтобы парламент только улучшал позиции в системе городской власти и оставался самой публичной площадкой в городе. Поскольку вся наша работа направлена на благо жителей и в их интересах.

Спикер горсовета поблагодарил избирателей за доверие Фото: Лия МУРАДЬЯН

После парламентарии опять же на тайном голосовании одобрили предложенных спикером заместителей: депутата по округу №7 Светлану Бессонову и депутата по округу №12 Евгению Донских. Первым заместителем председателя горсовета стал депутат по округу №33 Борис Понаморев.