На НЛМК приступили к осенней посадке зеленых насаждений

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Для поддержания экологически эффективного зеленого барьера на промплощадке и вдоль внутренних автодорог до конца года высадят почти 1100 деревьев и около 4600 кустарников, обустроят и обновят около 3 тыс. кв. метров газонов и клумб. Территорию предприятия украсят новые саженцы тополя, клена и березы, а также кустарники спиреи. Они появятся рядом с автотранспортным управлением, вторым доменным цехом, ТЭЦ, агломерационным цехом, цехом по переработке металлургических шлаков, а также возле прокатных и ремонтных цехов.

«Озеленение промплощадки помогает снизить воздействие производства на окружающую среду, создать благоприятный микроклимат и естественный зеленый барьер. Одновременно с этим мы решаем задачи эстетического оформления территории. За последние десять лет на НЛМК высажено более 77 тыс. деревьев и кустарников, отремонтировано и оборудовано более 500 тыс. кв. метров газонов», - прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

За последние два года на предприятии с участием специалистов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова провели поэтапную инвентаризацию зеленых насаждений на площади 76 га. По ее результатам подготовлена программа обновления зеленого фонда комбината.

В прошлом году вдоль автодороги от здания комбинатоуправления до второго доменного цеха высадили 680 тополей и 1250 кустарников – спирею и сирень. В текущем году на этом участке планируется посадить еще более 530 саженцев клена, удалить 500 больных деревьев и подготовить площадки под высадку к 2021 году новых молодых саженцев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.