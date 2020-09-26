У Шуховской башни на Оке появился свой гимн

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Презентация гимна прошла на церемонии торжественного открытия после реконструкции Шуховской башни на Оке 23 сентября в присутствии почетных гостей: губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, генерального директора ГК «Россети» Павла Ливинского и генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского.

Инициатором создания гимна Шуховской башни стал Игорь Маковский. Автор музыки - композитор Артем Иванов, который сотрудничает с известными российскими исполнителями. Слова к песне написала сотрудница департамента по связям с общественностью «Россети Центр» Юлия Максименко.

«В гимне Шуховской башни отражены мощь и величие трудового подвига советского народа в годы индустриализации. Эта песня – красивая история об одном из уникальнейших объектов архитектурного авангарда, получившем вторую жизнь благодаря усилиям энергетиков», - сказал Игорь Маковский.

Компания «Россети» рада поделиться с поклонниками уникальной Шуховской башни этой сильной и величественной песней. Гимн можно послушать здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=KZKYLJSteYU&feature=youtu.be

https://mrsk-cp.ru/press/special_projects/shukhovskaya-bashnya-na-oke/

https://www.mrsk-1.ru/about/projects/shukhovskaya-bashnya/

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Фото предоставлено Липецкэнерго