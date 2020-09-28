Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» обнаружили крупный очаг энерговоровства в Усманском районе

Фото: Липецкэнерго.

Поводом для проверки стал резкий рост потерь электроэнергии на линии электропередач одной из ВЛ-10 кВ.

При осмотре энергооборудования специалистами службы безопасности Липецкэнерго было обнаружено самовольное подключение потребительской КТП к сетям филиала в отсутствие действующего договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии. В результате осмотра помещений сотрудниками ОМВД по Усманскому району была обнаружена действующая «майнинговая ферма», состоящая из 115 майнинг-устройств для добычи криптовалют. По факту неучтенного потребления электроэнергии составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии и подано заявление в правоохранительные органы. Обнаруженное оборудование изъято сотрудниками полиции. Проводится дальнейшая проверка. По предварительным данным похищено более 3,3 млн кВт*ч на сумму 22,8 млн руб.

Липецкэнерго напоминает, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление.

Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании «Россети Центр».

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