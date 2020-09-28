Реалити-шоу со спецэфектами о том, как Сбербанк стал Сбером и что нам с этого

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Сбербанк рассказал о самой масштабной трансформации за всю свою историю. До начала большой онлайн-конференции ее подробности держали с строжайшей секретности. Известно было только, что ПАО Сбербанк расскажет о новых сервисах, продуктах и возможностях.

Насколько эти изменения масштабы и серьезны, стало понятно только во время конференции, к которой подключилась практически вся страна. Вопреки ожиданиям, это оказалась не сухая и сложная для понимания презентация от экспертов в области финансов, а увлекательное «реалити-шоу» с участием звезд кино и эстрады, Германом Грефом и другими топ-менеджерами банка.

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На подробных примерах с яркими образами зрителям плавно и понятно изложили, что Сбербанк – это уже не совсем банк, а глобальная система сервисов почти для всех нужд, как отдельного человека так и целой семьи, включая финансы, потребности быта и развлечения. К слову, Сбербанк перестал быть Сбербанком, а стал Сбером. Но ребрендинг пожалуй не самое главное – зрителей конференции куда больше заинтересовали возможности Сбера и то, как их представили.

Так семья Боярских, Михаил и его Дочь Елизавета, олицетворяли нужды разных поколений, под которые подстроился Сбер. Дима Билан говорил о сервисе «СберЗвук» для прослушивания музыки, Кристина Асмус рассказала про девайсы для дома и развлечений.

По сути, конференция представляла из себя единый сюжет, в который в реальном времени вовлекли и подключившихся зрителей. Например участники в чате могли задавать уточняющие вопросы по новым возможностям таких систем, как «СберБизнес», «СберИнвестиции», «СберСпасибо», «СберПро», «СберСтрахование», «Сбер ID», платежной системы SberPay и других. Далее на экране каждого зрителя появлялось окно с вариантами наиболее интересных вопросов, участники выбирали понравившиеся и сотрудники Сбера отвечали на них в реальном времени.

В ходе конференции можно было заметить обилие 3D-графики и спецэфектов. А чтобы зрители могли «обработать» и легче усвоить полученную информацию, между пояснениями транслировали выступления музыкантов.

Презентация, в привычном для многих понимании этого слова, мало подходит для того, что продемонстрировал Сбер. Происходящее больше воспринималось, как захватывающий полнометражный фильм с неожиданными поворотами сюжета, только в реальном времени и с вовлечением аудитории. По мере развития «событий» то и дело хотелось воскликнуть «ничего себе».

Впечатлили новые офисы, из которых уберут кассы и кабинки, новые банкоматы с распознаванием лиц и системой голосового управления, возможность выпить в офисе кофе и даже отправить через него посылку. Также на конференции много рассказывали о семействе цифровых помощников «Салют». В нее внедрили три голосовых ассистента: «Сбер», «Афина» и «Джой». Каждый со своим характером, разным набором эмоций и стилем обзения. Эти ассистенты внедрены в системы для умного дома, видеошопинга с ТВ-приставкой и в другие сервисы.

Для людей среднего возраста в принципе все изложили легко, интересно и доступно. Тем более, что ведущие и топ-менеджеры банка сами отвечали на многие возникавшие у зрителей во время просмотра вопросы. Но будет ли также просто понять и воспользоваться новыми возможностями Сбера более старшему поколению, покажет время.

Подробно обо всех изменениях, новых продуктах и возможностях Сбера можно узнать на официальном сайте.