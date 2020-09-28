2 октября 2020 года в 10:00 в Липецком филиале Президентской академии состоится открытие выставки «Без срока давности»

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Липецкий филиал РАНХиГС стал вторым звеном в цепочке реализации среди вузов масштабного Всероссийского проекта «Без срока давности». Выставка организована куратором проекта «Без срока давности» на территории Липецкой области Еленой Кольцовойпри поддержке управления внутренней политики Липецкой области.

Основной задачей передвижной выставки «Без срока давности» является предание гласности фактов военных преступлений нацистов и их пособников против мирного населения в период Великой Отечественной войны.

Материалы для передвижной выставки «Без срока давности» были подготовлены архивами Липецкой области. Они включают в себя факты злодеяний фашистов в отношении мирного населения на оккупированной территории Липецкой области в годы Великой Отечественной войны. Всего навыставке будет представлено около50 ранее неопубликованных архивных документов и фотоматериалов.

Для широкого информирования молодёжи работа выставки «Без срока давности» организована в передвижном формате по высшим учебным заведениям региона с 10 сентября по 25 декабря 2020 года. Далее она продолжит работу в колледжах, лицеях и школах региона.

Заместитель директора Липецкого филиала РАНХиГС по учебно-воспитательной работе Светлана Подкутова: «Очень важно привлечь внимание молодого поколения к российской истории, сохранению исторической памяти. В реалиях сегодняшнего дня, когда страницы истории переписываются под запрос определённых недружелюбных нам сил, особенно важно воспитывать у молодёжи чувства гордости за подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.Такая выставка – уникальная возможность для наших студентов, не выходя за стены альма-матер, ещё раз проникнуться безмерным уважением к уходящему уже поколению, неимоверной ценой добившегося Победы над фашизмом».