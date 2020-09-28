В Липецкой области 4 школы закрыты на карантин полностью, 41 – частично

В Липецке продолжают закрывать классы на карантин Фото: Лия МУРАДЬЯН

В школах Липецкой области из-за риска распространения коронавируса ужесточили контроль за посещаемостью и состоянием здоровья учеников. Дети проходят «утренний фильтр», в классах усилили дезинфекцию, а в случае отсутствия на занятиях, педагоги уточняют причину прогула. Если ребенок болел 3 дня и более, на занятия допускают только со справкой от врача, что здоров.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, сейчас в регионе полностью закрыты на карантин 4 школы – в селе Донское Задонского района, в Тербунах, в селе Завальное Усманского района и в селе Нарышкино Чаплыгинского района. Из этих школ на карантин отправили 1919 человек.

Кроме этого по области из-за болезни детей частично закрыта на карантин еще 41 школа – всего 86 классов. Из частично закрытых 25 школ в самом Липецке. Непосредственно в областном центре не ходят в школу 57 классов. Причем 5 классов из закрытых отправили на карантин из-за контактировавших с больными коронавирусом.

Но карантин не говорит о том, что дети не должны учиться, школьников из закрытых классов переводят на домашнее обучение. По данным на понедельник, 28 сентября, в Липецкой области на дистанционном обучении находятся 3953 школьника.

По данным областного управления образования, в школах предусмотрено ступенчатое расписание занятий, при котором дети ходят на уроки в разное время с определенными интервалами. В столовых следят за дистанцией и обработкой рук. Сотрудники школьных столовых работают исключительно в масках и перчатках.