НЛМК организует вакцинацию сотрудников для профилактики пневмококковых инфекций

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НЛМК в этом году расширил программу сезонной вакцинации сотрудников предприятия. До начала подъема заболеваемости простудными и вирусными инфекциями все работники помимо прививки от гриппа теперь могут бесплатно сделать и прививку для профилактики заболеваний группы пневмоний.

Расширение программы вакцинации связано с повышенным вниманием к противоэпидемической ситуации, осложняемой пандемией коронавируса. Сделать прививку могут все желающие, в том числе из групп риска - с хроническими болезнями легких, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, перенесенной в течение последних трех лет пневмонией и другие. Вакцинация от пневмококковой инфекции поможет снизить вероятность распространения отита, пневмонии, бактериального менингита и сепсиса.

Для вакцинации на всех предприятиях Группы НЛМК будет использоваться препарат превенар-13, который успешно прошел клинические исследования и подтвердил безопасность и иммуногенность для пациентов в возрасте от 18 лет и старше. В сочетании с вакцинацией от гриппа иммунопрофилактика пневмококковых инфекций позволит мобилизовать защитные силы организма и получить комплексный и пролонгированный эффект защиты.

Вакцинация проводится в поликлинике НМЦ, а также в здравпунктах комбината. Она продлится до конца октября - начала ноября. Всего планируется привить до 75% всех работников предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.