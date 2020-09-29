Россети Липецкэнерго повысили освещенность центральной улицы одного из сел Лебедянского района

Фото: Липецкэнерго.

Проведенные работы позволили обеспечить освещение центральной улицы села, на которой расположены начальная школа, детский сад, детская площадка и сельский Дом культуры.

Обновление линии наружного освещения стало ответом энергетиков на инициативу администрации сельского поселения и вкладом Липецкэнерго в решение вопросов благоустройства, безопасности и создания комфортной среды проживания, обозначенных президентом в числе приоритетов государственной политики.

«Для уличного освещения в сельских поселениях существует свой социальный стандарт, определяющий освещенность улиц. Однако не всегда сельские бюджеты могут выделить средства на соответствие стандартов, поэтому мы решили поддержать сельские администрации в данном вопросе. Благодаря оперативно проведенным работам в селе Вязово обеспечен должный уровень освещенности центральной улицы», - подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер Липецкэнерго Михаил Боев.

До конца года работы по освещению улиц и прилегающих территорий социальных объектов будут проведены еще в нескольких сельских поселениях региона. В перспективе энергетики филиала совместно с сельскими администрациями планируют разработать адресную, целевую программу поддержки поселений в вопросе организации наружного освещения.

Реклама