Липецкие художники проведут мастер-классы для сотрудников НЛМК

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, совместно c Липецкой региональной организацией Союза художников России организует в Липецке серию мастер-классов для сотрудников предприятия, которые интересуются живописью и декоративным искусством.

Занятия начнутся в октябре в рамках проекта «Человек в технологическом пространстве НЛМК». Мастер-классы проведут известные липецкие профессиональные художники. Сотрудники комбината и члены их семей смогут попробовать себя в живописи, графике, декоративно-прикладном и народном искусстве.

Занятия откроются вводной лекцией по теме «Роль искусства в современном обществе», которая пройдет в Доме художника. На лекции можно будет ознакомиться с широким спектром художественных направлений и обменяться творческими идеями с опытными художниками. По завершению последнего занятия на память у участников останется готовое произведение искусства, сделанное своими руками.

Сотрудники компании смогут принять участие в конкурсе картин на производственную тематику. Лучшие любительские работы наравне с картинами именитых художников будут представлены на выставке, которая откроется накануне очередной годовщины выпуска первого новолипецкого чугуна в здании комбинатоуправления.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ