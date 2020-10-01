Коллектив Липецкэнерго поздравил ветеранов с Днем пожилого человека

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Чествование работников, находящихся на заслуженном отдыхе, стало у липецких энергетиков доброй традицией. Ежегодно в этот день для ветеранов труда организуют теплые встречи и праздничные концерты. Нынешняя ситуация внесла свои коррективы в формат праздника, но энергетики не оставили без внимания своих старших коллег. Представители первичной профсоюзной организации и волонтеры Липецкэнерго с соблюдением всех мер предосторожности доставили ветеранампродуктовые наборы и полезные подарки.

Исполняющий обязанности директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Антон Герасимов лично поздравил ветерана труда Марию Кузнецову, начавшую свой трудовой путь в период сплошной электрификации Липецкой области в 1968 году. Благодаря Марии Кузнецовой, отметившей в прошлом году свое девяностолетие, после войны были спроектированы и построены новые энергообъекты региона.

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- Особенно мы благодарим Вас за трудовой подвиг в годы войны, который позволил создать основу современной жизни и благополучия для наших семей. Ветераны–это наша опора, хранители профессиональных традиций, мы должны сберечь и приумножить плоды Вашего труда, - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Антон Герасимов.

Поздравили с праздником работники Липецкэнерго и подопечных дома-интерната для пожилых людей и инвалидов. Сегодня здесь получают социальную поддержку и защиту более 200 человек. Чтобы люди «серебряного» возраста смогли интересно и активно проводить время, энергетики передалисоциальному учреждению настольные игры и наборы для творчества.

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»