НЛМК поставил сверхпрочную сталь Quend 700 для производства обогатительного оборудования

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила компании НПО «Пневматического машиностроения» («Пневмаш») партию сверхпрочной конструкционной стали Quend 700 производства NLMK Clabecq для изготовления обогатительного оборудования.

«Пневмаш» производит оборудование для добывающей промышленности, в частности, различные модификации грохотов – агрегатов для разделения сырьевых материалов по крупности. Такое оборудование подвергается высоким и долговременным нагрузкам при постоянной вибрации. Поэтому производитель обращает особое внимание на качество стали.

Высокопрочные стальные листы марки Quend предназначены для использования в производстве шасси грузовых автомобилей, строительного подъемного и загрузочного оборудования, автоприцепов и прочей техники, где критически важна высокая прочность конструкции.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.