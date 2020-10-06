«Стальное дерево» помогает благоустраивать села

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Два десятка лавочек и столько же песочниц, комплекты спортивного оборудования для школ и детсадов, организация спортивных праздников для сельских школьников, продуктовые наборы для малообеспеченных и многодетных семей. Это лишь часть помощи, которую социальный партнер НЛМК благотворительный фонд «Милосердие» оказал за последнее время жителям Липецкого района. И это не считая грантовой поддержки проектов в рамках программы «Стальное дерево» для благоустройства территорий.

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Вместо пустыря и свалки - обустроенная зона отдыха

В минувшем году активисты Введенского сельского поселения решили привести в порядок территорию села Ильино и благоустроить общественные пространства. Встал вопрос спонсорской помощи. Так и началось их сотрудничество с благотворительным фондом «Милосердие», который уже третий год реализует проект поддержки социально значимых общественных инициатив «Стальное дерево».

Вместе с администрацией активисты поселения составили программу развития «Наше село – наша гордость» и выиграли грант в размере 300 тыс. рублей на благоустройство улицы Логовой. На месте замусоренного, поросшего бурьяном бывшего пруда в центре села Ильино, было решено сделать детскую площадку. Администрация поселения помогла с вывозом мусора и очисткой территории, и вскоре здесь уже было смонтировано оборудование, появилась зона отдыха с лавочками, пешеходной дорожкой. А в будущем году, реализуя второй этап программы, тут будет построена площадка для катания на скейтах и роликах.

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Туристический маршрут с экотропой

Еще один поддержанный «Милосердием» проект по благоустройству поселения – создание экотропы для туристического маршрута. В поселении решили возродить пролегавший здесь издавна пешеходный путь, объединяющий все пять сел – Ситовку, Воскресеновку, Введенку, Ильино, Никольское.

Активисты уже провели три субботника по очистке территории, а весь проект по благоустройству рассчитан на 3 года. Одним из этапов маршрута станет экотропа протяженностью 500 метров. Пешеходная зона будет пролегать вдоль посадок, реки, оврага с посещением Сада памяти. Для туристов оборудуют зоны отдыха с деревянными беседками, стендами с информацией о флоре и фауне региона.

В программе благоустройства и создание комфортабельной пляжной зоны вдоль реки Воронеж – популярного места отдыха у селян и у жителей Липецка. Причем, на вооружение берется лучший опыт других районов - применительно к местным условиям и рельефу местности.

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Многосторонняя помощь

По признанию главы администрации Введенского сельского поселения Дениса Дорожинского, «Милосердие» оказывает реальную помощь нуждающимся в кратчайшие сроки.

- Мы очень благодарны фонду за отзывчивость и внимательность, у нас установились доверительные отношения, и любое наше предложение по реализации социальных инициатив всегда находит оперативную поддержку.

Как отметила председатель совета депутатов Введенского сельского поселения Наталья Борцова, с начала года фонд уже дважды оказал помощь семьям с детьми до 7 лет, им были переданы продуктовые наборы. Сейчас здесь развозят соки для беременных, и такое внимание со стороны "Милосерддия" для жителей очень приятно.

Игорь Борзенков, житель Введенки, многодетный отец (в семье три девочки), был искренне приятно удивлен, получив на детей внушительный пакет с набором разнообразных продуктов:

- Люди очень довольны, видя реальные результаты поддержки «Милосердия» - это не только продуктовые наборы, но и доставка лекарственных средств, помощь в благоустройстве села.

Отличный подарок получили недавно и малыши из дошкольной группы села Ильино – прекрасный набор спортинвентаря.

- Нам подарили самокаты, мячи, комплекты лыж с ботинками, обручи, наборы для игры в бадминтон, у нас также прибавились 4 лавочки и 3 песочницы - и все это благодаря фонду «Милосердие». Ребятишки, а их у нас 86, были в восторге, - рассказывает заместитель директора по дошкольному образованию Ильинской средней школы Юлия Мухортова. – А в конце лета фонд провел для наших ребят игровую развлекательную программу. Такое внимание, безусловно, приятно. Как жительница Ильино не могу не отметить помощь «Милосердия» в благоустройстве нашего села – за последнее время оно стало заметно краше, уютнее. В этом заслуга и самих жителей, которые активно участвуют в преобразованиях.

Многие местные жители сельских поселений Липецкого района работают на НЛМК и ценят то, что помимо стабильной работы комбинат помогает им в обустройстве комфортной окружающей среды. Помощь в этом оказывает и находящееся на территории района предприятие «Стагдок», которое входит в Группу НЛМК. Для обсыпки дорог горняки передали более 3 тысяч тонн щебня и оказали помощь дорожной техникой. Благодаря этому в Введенском сельском поселении до конца года рассчитывают полностью избавиться от грунтовки.

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Хороший пример заразителен

- В свое время люди потеряли веру в то, что их обращения по улучшению условий проживания на селе могут быть услышаны, и мы стараемся это преодолеть, - откровенничает глава сельского поселения. – Растет и число активистов, неравнодушных граждан, желающих принимать участие в преобразованиях на селе и инициирующих их. Люди теперь выходят на субботники с детьми, приучая их с детства, что благоустройство своей малой родины во многих зависит от них самих. А изменений у нас действительно много – появились уютные зоны отдыха, спортивные и детские площадки. И все это во многом благодаря поддержке «Милосердия» и программы «Стальное дерево». Наглядный пример отзывчивости и вовлеченности металлургов стал заразительным – свою помощь уже стали сами предлагать предприятия, расположенные на территории поселения. Приходит понимание, что мы здесь – как одна семья, вместе и в беде, и в радости.

Деятельность фонда на селе, как отмечает заместитель руководителя «Милосердия» Яна Шафоростова, имеет свои особенности.

- В районах очень комфортно работается. Если в городе жители многоэтажек порой не знают, кто их соседи, то в деревне жители отличаются сплоченностью. Благоустраивая родное село, люди трудятся с душой, понимая, что делают это для себя, своих детей, и мы как можем им в этом помогаем. В рамках реализации программы «Стальное дерево» наш фонд также оказывает помощь по благоустройству поселений в Добровском, Елецком, других районах области. Мы намерены и дальше продолжать эту работу.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы НЛМК.