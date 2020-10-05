Специалисты Липецкэнергообучили энергограмоте две сотни школьников

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В период сложной эпидемиологической обстановки дети все больше времени проводят дома, где их окружают современные гаджеты и электроприборы. Как избежать электротравм в быту, оказать первую помощь пострадавшему от удара электрическим током и научиться экономить электроэнергию липецкие энергетики рассказали школьникам в ходе интерактивных уроков по электробезопасности и энергосбережению в девяти районах области.

Первый в новом учебном году урок по профилактике электротравматизма и основам бережного отношения к энергоресурсам прошел для учеников начальных классов в деревне ВеселоеДолгоруковского района. Главный инженер района электрических сетей с помощью наглядных материалов и обучающих роликов познакомил ребят с простыми правилами поведения вблизи энергообъектов и рассказал о важных знаках электробезопасности. Школьники с интересом решали ситуационные задачи обращения с неисправными домашними электроприборами и обсуждали основные способы энергосбережения.

Аналогичные уроки под девизом «ВместеЯрче» прошли в Воловском, Данковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Тербунском и Хлевенском районах. В общей сложности основам электробезопасности за первый учебный месяц под руководством энергетиков обучились около двухсот школьников.

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Фото Липецкэнерго