НЛМК повышает оперативность снабжения расходными материалами для ремонтов

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На НЛМК в рамках реализации пилотного проекта открыли круглосуточные пункты для обеспечения ремонтных подразделений метизами и расходными материалами. Реализованная впервые в российской металлургии система снабжения позволяет обеспечить 100% доступность в цехе запасов быстро оборачиваемых метизов и повысить качество ремонтов.

В основе пилотного проекта - сеть пунктов выдачи ремкомплектов и метизов, которые размещены в непосредственной близости к ремонтным участкам агломерационного производства. Они работают в круглосуточном режиме и оснащены системой контроля доступа с видеофиксацией.

Раньше мастера ремонтных цехов перемещали материалы из склада для временного хранения в кладовую цеха, а перед ремонтом доставляли их к агрегатам. Новый сервис исключает участие специалистов ремонтных служб в комплектовании и перемещении метизов со складов предприятия, что экономит до 7% их рабочего времени.

Теперь информацию о потребности в метизах и материалах мастер сообщает планировщику, который создает заявку на комплектацию метизов на складе и их последующее перемещение на пункты выдачи. Хранение и распределение метизов для плановых ремонтов рассортировано по ящикам, один из которых с заказанными материалами передается специалисту ремонтной службы, а во втором формируется запасной комплект. В результате ведется визуальный контроль остатков и обеспечивается непрерывный цикл пополнения и расхода материалов.

В течение года система комплектации и доставки ремонтных наборов в пункты выдачи рядом с местами проведения работ будет тиражирована и на остальные участки Липецкой площадки.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.