Волонтерам НЛМК вручили награды за участие в благотворительных акциях

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6 октября в мэрии Липецка наградили волонтеров НЛМК за активное участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» по поддержке пожилых, маломобильных граждан и работников медучреждений Липецкой области в период пандемии коронавируса. Крановщику агломерационного цеха Валентину Архипову и слесарю-ремонтнику Валентину Маковскому вручили памятные медали.

Валентин Архипов на собственном транспорте 250 раз доставлял продукты и лекарства липчанам и жителям области, а также развез около 500 горячих обедов для врачей. Валентин Маковский 200 раз доставлял продукты и лекарства нуждающимся, помогал медикам в перепрофилировании больниц под инфекционные госпитали.

Около 60 волонтеров НЛМК с апреля по июнь также участвовали в благотворительной акции комбината «Мы рядом». Они доставили почти 9 тысячам ветеранам Новолипецкого комбината наборы с продуктами и предметами первой необходимости, оказывали помощь пожилым людям в решении их бытовых вопросов. Самых активных участников акции наградили благодарственными письмами от руководства компании и сувенирами. Чествование волонтеров-участников акции «Мы рядом» также продолжится к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

В волонтерском движении НЛМК с начала его старта уже приняли участие более 600 человек. В этом году волонтеры комбината провели в Липецке более 40 различных акций, в том числе по поддержке ветеранов и людей с инвалидностью, уборке и благоустройству городских территорий, организации культурно-просветительских и спортивных мероприятий.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.