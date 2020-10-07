Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 октября 2020 года продолжает расти

Штраф за отсутствие маски в Липецке до 30 000 рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжает расти число новых случаев заражения за сутки. По данным на 7 октября в регионе выявили 48 новых зараженных COVID-19. Днем ранее было 46 случаев. В связи с обострением обстановки, горожанам снова напоминают о масках, дезинфекции и других мерах защиты от вируса.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, предприятиям города рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу или посменный график. Организациям напоминают, что помещения нужно регулярно дезинфицировать, выдавать сотрудникам маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, ношение масок в магазинах обязательно для всех. Появление в общественном месте без маски будет караться по административной статье. При этом маска должна закрывать рот и нос.

– Мы хотим обратить внимание работодателей города, что очень важно обеспечить соблюдение социальной дистанции, – отметила начальник управления Ася Франценюк. – Для этого необходимо наносить специальную разметку, а также пересматривать график работы.

За отсутствие маски штрафуют не только покупателей, но и сам магазин. Штрафы за посещение магазина без маски следующие: для граждан – от 1000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических– от 100 до 300 тысяч.