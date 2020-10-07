Сотрудник Липецкэнерго отмечен президентской медалью за участие в акции «#МыВместе»

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Памятную медаль, учрежденную президентом Российской Федерации, вручила глава администрации города Евгения Уваркина в конференц-зале Управления молодежной политики Липецкой области.

Добровольческая акция #МыВместе была запущена в стране для помощи пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам в период сложной эпидемиологической ситуации. Организаторами выступили всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В Липецкэнерго волонтерский штаб «Энергия добра» под руководством Елены Коцеровой начал свою работу с первых дней самоизоляции и оказал помощь более 500 нуждающимся.

Для сотрудников 65+ и пенсионеров филиала была запущена горячая линия, работники которой не только принимали заявки на содействие в покупках и доставке продуктов питания, но и сами совершали звонки с предложениями помощи. Благодаря полученной информации волонтеры доставили необходимые продукты, произвели ремонт жилых участков и придомовых территорий, улучшили социально-бытовые условия ветеранов труда и тружеников тыла.

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Но деятельность штаба не ограничивалась корпоративными рамками. Добровольцы доставляли продуктовые наборы, наборы первой необходимости, антисептические средства и лекарства пенсионерам, малоимущим и маломобильным гражданам региона. Социальную поддержку работники филиала в период самоизоляции оказали и дому-интернату для престарелых и инвалидов общего типа.

В ходе визитов добра энергетики-активисты строго соблюдают меры предосторожности - используют маски, обрабатывают руки антисептическими средствами для дезинфекции.

- Масштабная работа, проведенная в рамках акции взаимопомощи, это в первую очередь заслуга команды волонтеров Липецкэнерго при активной поддержке первичной профсоюзной организации. Ведь только объединив усилия, мы вместе сможем помочь нуждающимся преодолеть сложные времена и внести свой вклад в улучшение эпидемиологической обстановки в регионе, - отметила начальник управления делами филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Елена Коцерова.

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фото Липецкэнерго